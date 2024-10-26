MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te bu akşam haftanın son eleme adayı netlik kazanıyor. Jüri üyeleri ve konuk jüri olan Ömer Aksu yarışmacılardan katmer yapmalarını istedi. Eleme adayı belirleme oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Birbirinden lezzetli katmerleri jürilere sunan yarışmacılardan biri haftanın 7. eleme adayı olacak. Peki, 26 Ekim Cumartesi eleme adayı kim oldu, oyunu kim kazandı? İşte 26 Ekim'de MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin 12. haftasında son edeme adayı belli oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken katmer konsepti ile gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir kişi oldu. İşte "MasterChef Türkiye oyunu kim kazandı, haftanın 7. eleme adayı kim oldu? Eleme adayı olan yarışmacı açıklandı mı?" sorularının yanıtları...
26 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın 7. eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.
25 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
İlk etabı kırmızı takım kazandı. İkinci etapta ise şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kriterlere uygun bir yemek yapılmaması sonucunda büyük ödülü kazanan çıkmadı ve 100 bin TL'lik ödül bir sonraki haftaya devretti.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü 100 bin TL oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
ALPER
ERİM
KEREM
SEMİH
NİGAR
EZGİ
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM
Muratcan (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kaan
Akın