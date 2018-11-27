MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusu, izleyicinin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. MasterChef'te bu akşam heyecan ve çekişme damga vurdu. Özellikle Mehmet'in takımlar oyunundaki davranışları hem jüriyi hem de takım arkadaşlarını çileden çıkardı. İşte 26 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF TAKIMLAR YARIŞINI KİM KAZANDI?

Orkinos balığı ile Tuna Sashimi, Tuna Kavurma, Zencefil Soslu Tuna Steak yapıldı. Meltem kırmızı takımın şefi olurken, Uğur mavi takımın şefi oldu. Hakan ise her iki takıma destek sunarken komilik yaptı. Kırmızı takımda Mehmet, her şeyi bildiğini iddia etmesi, uzman olduğunu söylemesi ve bütün yemeklere müdahale etmesi herkesi çileden çıkardı. Mavi takımda Uğur'un daha önce orkinos balığıyla haşır neşir olması büyük bir artı sağladı. Yarışmanın sonunda mavi takım 3 yemeği de kırımızı takımdan daha iyi yaparak eleme potasından kurtuldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takımlar yarışında kaybeden kırmızı takım üyeleri Meltem, Kerem ve Mehmet ile Hakan dokunulmazlık oyununa çıktı. Hakan'ın dokunulmazlığa ihtiyacı olmadığı için dokunulmazlığı Hakan'ın kazanması durumunda, Hakan dokunulmazlığı diğer 3 kişiden biriyle paylaşacak. Dokunulmazlık oyununda ise yarışmacılar marketten 10 çeşit ürün aldı. Ancak malzemeleri "kör alım" yani gözleri kapalı şekilde aldılar. Yemeklerini yapan yarışmacılardan ilk önce Mehmet'in yemeği tadıldı. Ancak Mehmet'in yemeği hiç beğenilmedi. Dokunulmalzığı kazanan yarışmacı ise Kerem oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme için bir oyun daha oynandı. Gözlerin kapalı olacağı oyunda ellerine verilen malzemelerin ne olduğunu dokunarak ve koklayarak tahmin etmeye çalıştılar. Hakan'ın da katılacağı oyunda, yine eğer dokunulmazlığı kazanan Hakan olursa, o dokunulmazlık Mehmet ya da Meltem'le paylaşılacak. Kalan ise eleme potasına girmiş olacak. Ancak Mehmet, rokfor ile mangonun isimlerini bilmediği için ilk elenen yarışmacı oldu. Meltem'de ikinci elenen isim oldu. oyunun kazananı Hakan oldu. Hakan dokunulmazlığı Mehmet'in son zamanlardaki gerilimi nedeniyle Meltem'e verdi. Böylece MasteChef eleme adayı MEHMET oldu.

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