MasterChef Türkiye'de haftanın yeni oyunu için mücadele sona erdi. Yarışmacılar bireysel olarak mücadele ederken Karadeniz lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir yarışmacı oldu. İşte "MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?" sorusunun yanıtı...