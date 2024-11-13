MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yarışmacıları 12 Kasım akşamı Hint mutfağı ile yarıştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan Hindistan lezzetlerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, 12 Kasım Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 12 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam etti. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Hint yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu kazanarak Mavı Takım kaptanlığını alan isim Semih oldu. Karşı takıma ise Erim kaptan olarak seçildi.
MAVİ TAKIM NASIL OLDU?
Semih (Kaptan)
Onur
Kerem
Eda
Şirin
Muratcan
KIRMIZI TAKIM NASIL OLDU?
Erim (Kaptan)
Ezgi
Beyza
Alper
Emre
Kaan
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Kaan
Nigar
Eda
Semih