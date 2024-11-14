MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yarışmacıları 14 Kasım akşamı sakatat konsepti ile yarışıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan sakatat ile çeşitli yemekler yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 14 Kasım Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken sakatat yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.
Haftanın ikinci dokunulmazlığını da Kırmızı Takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Onur alırken eleme adayı Ezgi oldu.
MAVİ TAKIM NASIL OLDU?
Semih (Kaptan)
Onur
Kerem
Eda
Şirin
Muratcan
KIRMIZI TAKIM NASIL OLDU?
Erim (Kaptan)
Ezgi
Beyza
Alper
Emre
Kaan
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Kaan
Nigar
Eda
Semih