MasterChef eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef All Star Türkiye'de yarışmacılar heyecanla mücadele ediyor. 6 Eylül günü haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Birinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise haftanın ilk eleme adaylarını çıkardı. Peki 6 Eylül 2023 akşamı MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef yeni bölümüyle 6 Eylül akşamı seyirciyle buluştu. Şefler, kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından Adana kebabı yapmasını istedi. En iyi Adana kebabı yapan takım dokunulmazlığı kazanacak ve kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
Ardından bu akşam 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti ve dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. 6 Eylül akşamında ise ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım yarışmacıları yeniden mücadele ediyor. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ardından bu akşam 3. ve 4. eleme adayı belli olacak.
MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra yarışmacılar oylarını kullanarak 3. ve 4. eleme adaylarını potaya gönderecek. Eleme adayları belli olunca haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Dilara'nın yönettiği kırmızı takım kazandı. Ardından Sefa'nın yönettiği mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu dün akşam Hasan kazandı. Hasan ilk eleme adayı olarak Ayaz'ı seçti. Mavi takım yarışmacıları ise 2. eleme adayı olarak Suna'yı seçti.
1. Eleme adayı: Ayaz
2. Eleme adayı: Suna