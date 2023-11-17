MasterChef All Star'fa haftanın bir başka dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geride kaldı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının yeni bir düellosuna sahne olacak oyunda yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın 5. ve 6. eleme adayının belli olduğu bölüme dair gelişmeler...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Takımlar üçüncü mücadele için perşembe akşamı mutfağa girdi. Haftanın son oyununun konsepti ise İtalyan yemekleri oldu. Danilo Şef, Dünya İtalyan Mutfağı Haftası olması nedeniyle böyle bir konsept tercih ettiklerini açıkladı. Yarışmanın hemen öncesinde günün önemine binaen İtalya Başkonsolosu Elena Clemente MasterChef'e konuk oldu ve yarışmacılara başarılar diledi.

Menüde yer alan yemekler ise şöyle oldu:

Crostini Di Fegatini Toscani

Polpo Alla Luciana

Tortelini In Brondo

Gnocchi Alla Romana

Trippa Alla Milanese

Baccala Alla Livornese

Torta Susanna

Tabaklar şefler tarafından değerlendirildi. Kazanan ikinci defa mavi takım oldu ve böylece Barbaros da haftanın kazanan kaptanı olarak ödülü elde etti. Diğer yandan kırmızı takımdan Hasan, tatıyı verilen sürede çıkaramadı.