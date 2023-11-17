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        Haberler Televizyon MASTERCHEF ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI! 16 Kasım 2023 MasterChef eleme potası kimler var? MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Tanya'nın veda ettiği yarışmada bu haftanı ilk 4 eleme adayı belli oldu ve gözler bu akşamki dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyununun son bölümününde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 00:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:19
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        1

        MasterChef All Star'fa haftanın bir başka dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının yeni bir düellosuna sahne olacak oyunda yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın 5. ve 6. eleme adayının belli olacağı bölüme dair gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Şefler yarışmacılardan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin yemeklerini (orama, pirohu, lagman, tuy palovi, doğrama, lüle kebabı, somloi galuska) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Hasan şeflere kaşık attırarak ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Dokunulmazlığın sahibi Hasan haftanın 3. eleme adayı olarak Eren'i seçerken, 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Batuhan oldu

        5

        Mavi Takım

        Barbaros (Takım kaptanı)

        Tahsin

        Sergen

        Ayaz

        Dilara

        Cemre

        Alican

        6

        Kırmızı Takım

        Tolga (Takım kaptanı)

        Eren

        Kıvanç

        Hasan

        Esra

        Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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