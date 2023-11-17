MASTERCHEF ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI! 16 Kasım 2023 MasterChef eleme potası kimler var? MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI! 16 Kasım 2023 MasterChef eleme potası kimler var? MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

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MasterChef All Star'fa haftanın bir başka dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının yeni bir düellosuna sahne olacak oyunda yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın 5. ve 6. eleme adayının belli olacağı bölüme dair gelişmeler...