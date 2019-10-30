MasterChef ekranlara gelen 38. bölümünde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Ankara'da gazilere Atatürk'ün en sevdiği yemekleri hazırlayan 12 yarışmacı kıyasıya rekabet içine girdiler. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 29 Ekim MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Atatürk'ün en sevdiği yemekleri hazırlayan Mavi ve Kırmızı takım tabaklarını gazilere sundu. Gazilerin verdiği puanlamanın ardından dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlığı almak ve elemeye girmemek için yarıştı. En iyi tabağı çıkaran isim Cemre oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 29 EKİM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, elem potasına ilk olarak Rıfat'ı gönderdi. Diğer eleme adayları ise Ekin, Rıfat, Alican ve Eda oldu.