"Cesaret edilememiş bir iş"

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

TAKIM OYUNUNUN KAZANANI

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yeni takım oyununda Fas mutfağı tatları yapıldı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıran kıran yarıştı. Yemek tadımları ardından 3-3 berabere kalan takımlarda tatlı ile kazanan kırmızılılar oldu.

Fas Mutfağı Menüsü

Harira çorbası

Shakshuka

Tavukklu cous cous

Kefta tajine

Halwa Tmar

Maaokuda

Chermolulalı balık



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Oyunu kaybeden mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık yarışı yapıldı. Yaratıcılık turunda dokunulmaz olan isim Milhan oldu. Dokunulmazlığı alan Milhan ise üçüncü adayı Hasan olarak seçti.

2 EYLÜL ELEME ADAYLARI

MasterChef'te ilk dokunulmazlık sonrası eleme adayları Fatma ve Emre olmuştu. Üçüncü isim Hasan olarak belirlendi. Dördüncü isim Dilara oldu.