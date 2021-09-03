MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...
TAKIM OYUNUNUN KAZANANI
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yeni takım oyununda Fas mutfağı tatları yapıldı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıran kıran yarıştı. Yemek tadımları ardından 3-3 berabere kalan takımlarda tatlı ile kazanan kırmızılılar oldu.
Fas Mutfağı Menüsü
Harira çorbası
Shakshuka
Tavukklu cous cous
Kefta tajine
Halwa Tmar
Maaokuda
Chermolulalı balık
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oyunu kaybeden mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık yarışı yapıldı. Yaratıcılık turunda dokunulmaz olan isim Milhan oldu. Dokunulmazlığı alan Milhan ise üçüncü adayı Hasan olarak seçti.
2 EYLÜL ELEME ADAYLARI
MasterChef'te ilk dokunulmazlık sonrası eleme adayları Fatma ve Emre olmuştu. Üçüncü isim Hasan olarak belirlendi. Dördüncü isim Dilara oldu.
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