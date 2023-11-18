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Bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan MasterChef'te bir yeni bölüm için daha beklenen saat geldi çattı. İlk eleme 6 eleme adayının belli olduğu yarışmada gözler bu hafta elenecek yarışmacının kim olacağı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, detaylar...