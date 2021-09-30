TV8’in büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021’de dokunulmazlık mücadelesi sürüyor. MasterChef’te bu akşam Mavi takım ile Kırmızı takım, bir kez daha karşı karşıya geldi. Önceki dokunulmazlık oyunlarından farklı bir oyun ekrana geldi. İkişerli düelloların yapılacağı dokunulmazlık oyununda beş kıtadan beş yemek yapıldı. Bitiren takımın vereceği sinyal sonrasında diğer takım için geriye sayım başladı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Bireysel dokunulmazlık kimin olacak? Eleme adayları kimler olacak? Yeni bölüme dair detaylar haberimizde.

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MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te takımlar arasındaki mücadele, ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Oyunda beş kıtadan beş yemek yapıldı. Düello şeklinde yapılacak yemekleri yapacak yarışmacılar, kaptan tarafından belirlendi. Verilen süreden önce bitiren, tamamlayan takım, sinyal verecek ve rakip takım için yemeği bitirmesi için sadece bir dakikası kalacak.

İlk düelloda empanada için verilen maksimum süre 40 dakika. Bu düelloda Kırmızı takım, erken bitirip kornaya bastı. Bir dakikalık geri sayım sonrasında şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Kritik tadım sonrasında Mavi takım, 1-0 öne geçti.

İkinci düelloda verilen 45 dakika idi. Bu sefer ilk bitiren Mavi takım, kornaya bastı. Kırmızı takım için bir dakikalık geri sayım yapıldı. Süre bitiminde iki takım da yemeklerini hazırlamıştı. Şefler, tadım yaparak düelloyu kazanan takım ilan etti. Mavi takım, bu düelloyu da kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü düelloda erken bitiren takım Kırmızı takım idi. İki takım da yemeklerini yetiştirebildi ve servis etti. Yapılan yemeklerin tadımını yapan şefler, Kırmızı takımın kazandığını açıkladı.

Dördüncü düelloda Kırmızı takım, süre öncesi bitirip kornaya basan takım oldu. Şefler, tadım yaptıktan sonra kazanan takımı açıkladı. Bu düelloda da kazanan Kırmızı takım, beraberliği yakaladı.

Son düelloda yapılacak yemek Koshari için mutfağa Mavi takımdan Dilara ve Tahsin, Kırmızı takımdan Araz ile Burcu girdi. Yemek için verilen süre 40 dakika idi. Şefler, gecenin kritik tadımını yaptı. Bu düelloda kazanan Mavi takım, 3-2 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

Dört yemek için belirlenen düello eşleşmeleri şu şekilde;

Empanada: Tahsin ve Azize - Ateş ve Mustafa

Karidesli jambalaya: Mert ve Eren - Milhan ve Şükrü

Murgh mahkani: Sergen ve Dilara - Burcu ve Araz

Apple pie: Hasan ve Pelin - Emre ve Safanur

Koshari: Dilara ve Tahsin - Burcu ve Araz

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele verdi. Şeflerin verdiği ürünler ile kusursuz bir yemek hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi. Tadım sonrasında Mustafa, Burcu ve Safanur'un yemekleri başarılı bulundu. En başarılı tabağını hazırlayan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, bir arkadaşını eleme potasına gönderecek ve haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de altıncı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Safanur kazandı ve onun potaya gönderdiği Milhan, ilk eleme adayı olmuştu. Oylamada ise Araz ile Mustafa’nın isimleri aynı sayıda çıkınca kaptan, potaya giren ikinci ismi belirledi. Ve haftanın 2. eleme adayı Araz oldu.

Bu akşam, dokunulmazlığı kaybeden takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunu kazanan Burcu, Mustafa'yı potaya gönderdi. Bu isim 3. eleme adayı oldu. Sonrasında toplanacak konseyde yapılacak oylama ile haftanın dördüncü eleme adayı belirlendi. Oylamada adı en çok yazılan Şükrü, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.