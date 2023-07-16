MasterChef All Star Türkiye'de eleme potasına kim gitti?
MasterChef Türkiye All Star yarışmasının 26. bölümünde yarışmacılar arasından 7. eleme adayı potaya gönderilecek. Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının ortak yarıştığı bu bölümde eleme potasına girecek yarışmacının kim olacağı merak ediliyor. İşte, MasterChef'te eleme potasına giren 7. yarışmacı...
MasterChef Türkiye All Star yarışmasının 26. bölümünde yarışmacılardan Adana Güveci yapılması istendi. Şeflerin değerlendirilmesi ardından en iyi güveç yapan yarışmacı belli olacak. Adana Güveci başarısız yapan yarışmacı 7. eleme adayı olarak potaya girecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
MasterChef'te eleme potasına giden 7. aday Güzide oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bu akşam oynanacak oyundan sonra 5. eleme adayı Eray oldu ve 6. eleme adayı ise Eda oldu.
MasterChef'te kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu.