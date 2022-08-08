MasterChef Türkiye'de yeni sezon tüm hızıyla başlarken yarışmacılarla ilgili aramalar da devam ediyor. Ana kadro adaylarından biri olan Erkan Kalanyer da hakkında en çok araştırma yapılan yarışmacılardan biri konumunda. İşte MasterChef Erkan'nın hayat hikayesi ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF ERKAN KALANYER KİMDİR?

Erkan Kalanyer 21 yaşında, İstanbul doğumludur. Kalanyer, Bodrum'da bir otelde sushi üzerine aşçılık yapıyor. Yetenekli yarışmacı, MasterChef'e Bodrum’dan katılıyor. “Ben değil yemeklerim konuşacak” ifadeleriyle iddasını ortaya koyan MasterChef Erkan Kalanyer, jüriden üç evet alarak yarışmada bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Meksika ve dünya mutfağında da iyi olduğunu söylüyor.