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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Tokelli kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı?

        MasterChef Esra kimdir? Esra Tokelli kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'e eski yarışmacılardan Esra Tokelli konuk oluyor. MasterChef yeni bölümünde Esra, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Peki, MasterChef Esra kimdir? Esra Tokelli kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı? İşte MasterChef Esra Tokelli'nin hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:16
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        MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılardan Esra Tokelli'yi ağırlıyor. Esra, yarışmacılara şampiyonluk tabağınının nasıl yapıldığını anlatacak. Yarıştığı dönem başarılı bir performans sergileyen Esra, tüm yarışmacıları eleyerek şampiyonluk kupasına uzanan taraf olmuştu. Peki, MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Tokelli kaçıncı oldu, hangi yıl yarıştı? İşte MasterChef Esra'nın biyografisi...

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        MASTERCHEF ESRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 44 yaşında olan yarışmacının 26 yaşında bir oğlu bulunuyor.

        Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

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        MASTERCHEF ESRA HANGİ YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

        46 Yaşındaki Esra tokelli Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirtiyor, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti. MasterChef Esra yarışmadan ayrıldıktan sonra kendine ait bir restoran açtı ve yemeklerini sosyal medyasından paylaşmaya devam ediyor. Esra Tokelli'nin bir oğlu var.

        MasterChef Türkiye 2023'te tekrar yarışan Esra Tokelli şampiyon oldu.

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