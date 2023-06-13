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MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Esra Tokelli hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Esra Tokelli biyografisi...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 43 yaşında olan yarışmacının 26 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Başarılı isim daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.

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