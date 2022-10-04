MasterChef Fatma Nur'dan olay yaratan cümleler! "Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun"

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının kaptanlık yarışı için yapılan mücadelesine Fatma Nur sözleriyle damga vurdu. Yarışmacı, "Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun" açıklamalarını yaptı.

"KENDİME YAZIKLAR OLSUN"

Fatma Nur kaptanlık mücadelesinin yapıldığı akşam şu açıklamaları yaptı:

"Sevmediğin insanlarla aynı potada olursun elersin, dersin ki tamam ben galip çıktım. Barış haricinde gözüme kestirdiğim birisi var. Ama şu an ölsem söylemem. Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun. Ama hiç beklemediğiniz bir insan. Onu buradan elemeden gidersem hıçkıra hıçkıra ağlarım."