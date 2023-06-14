MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

Aslen Yozgatlı olan 24 yaşındaki Fatma Nur, liseyi üsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. MasterChef’e katıldığı sene Sushi yapan isim, bu sene All Star kadrosunda boy gösterecek. Mücadeleci tavrıyla dikkat çeken isim Yozgat ve Muğla’nın yemeklerini yapmayı sevmektedir. 10 yaşından beri bu mesleğin içinde olduğunu belirten Fatma Nur’un sushi şefliği yaptığı biliniyor. Fatma Nur Uçar ilk katıldığı sene yaptığı Sushi ile şeflerden üç evet almayı başarmıştı. Bir sonraki turda ise balık çorbası yazarak üst tura geçmişti. Ana kadroya 8. sırada dahil olmuştu.