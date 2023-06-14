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MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı Masterchef All Star izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, katılacak yarışmacılar da netlik kazandı. Hal böyle olunca seyirciler tarafından, yarıştığı dönemin en dikkat çeken isimlerinden Fatma Nur'un da hayatı araştırılır oldu. Peki, MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Allstar Fatma Nur Uçar biyografisi...

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  • MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Allstar Fatma Nur Uçar biyografisi

    MasterChef All Star için beklenen gün geldi çattı. Geçtiğimiz sezonlardan tanıdık yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği yarışmanın sivri dilli yarışmacılarından Fatma Nur’un hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında araştırılan, “MasterChef Fatma Nur kimdir? Fatma Nur Uçar nereli, kaç yaşında, mesleği ne?” sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
  • MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Allstar Fatma Nur Uçar biyografisi

    MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR?

    Aslen Yozgatlı olan 24 yaşındaki Fatma Nur, liseyi üsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. MasterChef’e katıldığı sene Sushi yapan isim, bu sene All Star kadrosunda boy gösterecek. Mücadeleci tavrıyla dikkat çeken isim Yozgat ve Muğla’nın yemeklerini yapmayı sevmektedir. 10 yaşından beri bu mesleğin içinde olduğunu belirten Fatma Nur’un sushi şefliği yaptığı biliniyor. Fatma Nur Uçar ilk katıldığı sene yaptığı Sushi ile şeflerden üç evet almayı başarmıştı. Bir sonraki turda ise balık çorbası yazarak üst tura geçmişti. Ana kadroya 8. sırada dahil olmuştu.
  • MasterChef Fatma Nur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Allstar Fatma Nur Uçar biyografisi

    MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TV8'in her sene ekranlarda olan yemek yarışması MasterChef All Star, 14 Haziran günü yani bu akşam başlıyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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