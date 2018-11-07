MasterChef'te dışarıda profesyonel bir mutfakta yapılan yemekleri jüri değerlendirdi. 5 yemek yapılırken iki takımda da gerilim dolu dakikalar yaşandı. Mehmet Şef mutfaktaki koordinasyonu sağlarken de oldukça zorlandı. Yenilen yemeklerin ardından 5 yemek için puanlama yapıldı ve 5 - 5 beraberlik ile sonuçlandı. Mehmet Şef kazananı belirleyen oyu verdi. Ancak Mehmet Şef bu yarışın bir kazananı olmadığını söyledi. Kazanan olmayınca finale kalmak için yarışmayı iki takım birden yaptı. 7 yarışmacı içerisinden 2 kişi final haftasına kalma hakkı kazandı. Hakan ve Burcu dün kazandıkları final garantisinin artısını gördü ve bugün yarışmadı.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu akşam final haftasına kalacak 3. yarışmacının belirleneceği yarışmada Keşkek yapıldı. Eslem, Mehmet, Uğur ve Kerem en iyi Keşkekleri yaparak öne çıktılar. Dörtlü de final haftasına ilk veda eden isim Eslem olurken, ikinci isim Mehmet oldu. Final haftasına Hakan ve Burcu ile birlikte kalmaya hak kazanan yarışmacı Uğur oldu.

Final haftasına kalacak ikinci isimin belirlendiği yarışmada Osmanlı şerbetleri yarışmacılar tarafından tadıldı ve hangi şerbetin olduğu tahmin edildi. İlk elenen Mehmet oldu. İkinci tadımlarda ise Meltem dışında tüm yarışmacılar yanlış tahminde bulundu. Böylece Meltem son ikiye kalma hakkı kazandı. Üçüncü tadımda ise Esra ile Eslem bardakları geldiğinde kokladığı için elendi. Kerem, Meltem ile son ikiye kalarak yeniden yarışma hakkı kazandı. Kerem ile Meltem son yarışmada, çorbanın içerisindeki malzemeleri tahmin etti. Bu oyunun kazananı Kerem oldu.

MASTERCHEF FİNAL ADAYI KİM OLDU?

Böylece Hakan, Burcu, Uğur ve Kerem MasterChef'in ilk finalist adayı olarak yarıştı. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı, final haftasına doğrudan gitme hakkı kazandı. Burcu tuz miktarı yüzünden final haftasına ilk veda eden yarışmacı oldu. Final haftasına veda eden ikinci isim Kerem oldu. MasterChef Türkiye final haftasına giden isim HAKAN oldu.

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