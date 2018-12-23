MasterChef'in geçtiğimiz Salı gününü ekrana gelen son bölümünde Meltem, Uğur ve Kerem kıyasıya bir mücadeleye girmişti. Meltem ve Kerem son ikiye kaldı. Nihayetinde MasterChef Kerem, jüri üyelerinin verdiği oylar sonunda elenmekten kıl payı kurtuldu ve finale MasterChef olmak için Kerem ve Uğur kaldı...

MASTERCHEF KEREM Mİ, UĞUR MU? (MASTERCHEF BİRİNCİSİ)

MasterChef birincisi, Kerem ve Uğur'a jürinin vereceği oylar sonunda belli olacak. MasterChef birincisi 100 bin liralık ödülün sahibi olacak.

FİNAL PUANLAMASI

Final puanlaması şu şekilde gerçekleşecek:

Stüdyo içerisinde yapılacak yemeğe (TORNEDO)verilen puan;

Hafta içi 3 restoranda iki MastercHef adayının çalışmalarına verilecek puan;

ve son olarak imza yemeğine verilecek olan puan.

Bu üç puanlama sonrası en yüksek puanı alan MasterChef adayı 100 bin liralık ödülün sahibi olacak.

TORNEDO YEMEK TARİFİ

MALZEMELER:

2 Dilim 4 cm. kalınlığında kesilmiş bonfile. Dilimlerin her biri 180 gr. civarında olmalı.

2 parça şerit halinde dana yağı

2 adet minik enginar içi

2 kaşık sos bearnez

1 parça mutfak ipi

SOS BEARNEZ:

75 gr. erimiş tereyağı

1 yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı beyaz şarap

1 -2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, biber. Biber olarak beyaz toz biber tercih ediyoruz ki sosun rengi bozulmasın.

Çok incecik kıyılmış bir tutam maydanoz.

Sosun yapılışı:

-Tereyağını yakmadan eritiyoruz.

-Bir kase içinde yumurta sarısını şarapla çırpıyoruz.

-Bu kaseyi içinde sıcak su bulunan başka bir kabın içine oturtuyoruz.

-Tereyağını damla damla aynen mayonez yapar gibi karıştırıyoruz.

-Limon, tuz ,biber ve kıyılmış maydanoz ekleyerek tadlandırıyoruz.

– Ilık olarak kullanıyoruz.

Enginarları haşlıyoruz.

Sosumuzu hazır ediyoruz.

Her iki tarafı tuz ve karabiberle iyice ovulmuş bonfilelerin dışına fotoğrafta görüldüğü gibi dana yağını sarıyoruz ve birer parça mutfak ipi ile bağlıyoruz. Etlerin iki yüzüne bıçakla çarpı işareti yapıyoruz ki daha kolay pişsinler. Bir teflon veya döküm tavayı kızdırdıktan sonra etleri tavaya koyup dört bir yanını çevirerek pişiriyoruz. Bu arada bonfilelerin yanına sarılı olan yağ eriyerek etin kendi yağıyla kızarmasını sağlayacaktır. Etinizin normal, yani ortası hafif pembe kalacak şekilde pişmesini arzu ederseniz alt ve üst kısımlarını 3 er dakika ayrıca yağlı yan kısımlarını da 5 er dakika yani toplam 15-16 dakika pişirmeniz yeterlidir. Bu süre den fazla pişen bonfile kurumaya başlayacaktır. Artık etlerin yanındaki yağları çıkartıp atıyoruz.

Ilık beklettiğimiz sostan birer kaşık enginarların içine koyuyoruz.

Servis tabağına önce ince kıyılmış yeşillik, üzerine eti, onun da üzerine enginarları oturtuyoruz. Yemeğimiz servise hazırdır.

MASTERCHEF FİNAL: İLK YARIŞMA PUANLARI

KEREM:

Hazer Şef: 8

Somer Şef: 9

Mehmet Şef: 8

Toplam: 25

UĞUR:

Hazer Şef: 7

Somer Şef: 7

Mehmet Şef: 7

Toplam: 21

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.

Şampiyonluk yolunda son aşamaya gelen 1992 doğumlu Kerem Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi görmüştür. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye’de birçok restoran ve otelde görev almıştır.

Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.

Masterchef yarışmasının final etabına yönelik söylediği, "Bundan sonra varsa elimden o kupayı alabilecek, buyrun. Ben adım adım Masterchef olmaya geliyorum" sözü dikkat çekmişti.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef Uğur Kardaş 22 yaşındadır.... Aslen Çanakkaleli olan Uğur şefliğin dedesinin mesleği olduğunu ve kendisinin de şef olması gerektiğini söylemiştir.

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