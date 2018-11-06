MasterChef'de finale kalan ilk isimler belli oldu! 5 Kasım akşamı yani bu akşam ekrana gelen MasterChef 19. bölümünde finalistler belli oldu. En kritik yarışmalardan biri olan Kap Kek oyunu Mavi takımın galibiyetiyle noktalandı. Yarışmanın en heyecanlı bölümünde kırmızı takımın kekleri yere düşürmesi olay oldu. İkinci oyunda ise yarışmacılar önlerine sunulan tatların içerisinde hangi ürünlerin olduğunu tahmin etmeye çalıştı Peki; MasterChef 19. bölümde ilk finalistler kim oldu? İşte bugünkü programda belli olan MasterChef finalistleri...

MASTERCHEF FİNALE KALAN İLK İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de final etabına kalacak ilk isimler belli oldu. Yarışmacılar pilav yemeği yaparak yarıştılar. Ardından yarışmacılar önlerine konulan tatların içerisindeki ürünleri tahmin etmeye çalıştılar. MasterChef final etabına kalacak isimler HAKAN ve BURCU oldu.

YENİ HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU!

TAKIM YARIŞINI KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ