MasterChef Gülşah Suna kimdir?

MasterChef All Star'da şansını bir kez daha deneyecek olan Gülşah Suna geçtiğimiz yıllarda, "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." demişti.