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MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? MasterChef Güzide Mertcan'ın hayatı

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam All Star formatıyla izleyicileriyle yeniden buluşuyor. Sevilen yarışmada eski yarışmacılar yer alacak ve bu isimlerden biri de Güzide Mertcan olacak. İşte, MasterChef Güzide'nin hayat hikayesine dair bilgiler...

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  • MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında, evli mi ve ne iş yapıyor? 2023 MasterChef Güzide Mertcan'ın hayatı ve biyografisi

    MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam bir kez daha başlıyor. Her sezonu büyük heyecana sahne olan yarışmada eski yarışmacılar yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, bu yarışmacılardan biri olan Güzide Mertcan hakkında bilgiler...
  • MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında, evli mi ve ne iş yapıyor? 2023 MasterChef Güzide Mertcan'ın hayatı ve biyografisi

    GÜZİDE MERTCAN KİMDİR? 

    Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.
  • MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında, evli mi ve ne iş yapıyor? 2023 MasterChef Güzide Mertcan'ın hayatı ve biyografisi

    Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

    Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Eşi, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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