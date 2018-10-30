MasterChef 18. bölümde yarışmacılar metro çalışanlarına yemek yapacaklar. Dün ki takım yarışında kırmızı takım kaybederken beyaz takım haftanın kaybeden takımı oldu.

Beyaz takımın kaptanı Kerem ise jürinin oyu ile dokunulmazlığın sahibi oldu. Kırmızı takım içerisinde takım arkadaşlarının verdiği oylar sonucu ilk eleme adayı ise Tuğçe oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELENEN İSMİ BELLİ OLDU MU?

MasterChef haftanın elenen ismi 18. bölümde belli olacak. MasterChef haftanın elenen ismi ise henüz belli olmadı. Öte yandan yarışmacı sayısı azaldığı için 4 eleme adayı yerine 3 eleme adayı arasından haftanın elenen ismi belli olacak.

3 eleme adayının arasından jürinin kararıyla bir isim haftanın elenen ismi olacak. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde paylaşacağız.

MASTERCHEF MURAT STÜDYODAN KOVULDU!

Dün yani 17. bölümde MasterChef Murat'ın Hazer Şef için kullandığı "Bizi gömmeye çalışıyor!" ifadesi stüdyoyu karıştırdı. Mehmet Şef'in tepkisi ile karşılaşan MasterChef Murat ise stüdyodan kovuldu.

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