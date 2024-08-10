MasterChef'te son eleme adayı belli oluyor! 10 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu yarışmacılardan, 'keşkek' yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından en başarısız tabağı yapan yarışmacı haftanın son eleme adayı olarak eleme potasına gidecek. İşte 10 Ağustos 2024 MasterChef haftanın 7. eleme adayı...
MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef'te; Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe'nin ardından eleme potasına gidecek son isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 10 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Eleme potasına gidecek son ismin belli olacağı akşamın konusu keşkek oldu. Haftanın son eleme adayı, şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Serhat
Deniz
Beyza
Muratcan
Çağlar
Ayşe
9 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef kadrosuna yedeklerden giren ilk isim belli oldu. Şefler ilk etapta yarışmacılardan dalyan köfte yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise cevizler oldu. İki etaplı finalin ardından Zübeyde ana kadroya yedeklerden giren isim oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Emre (Takım kaptanı)
Murat Can
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Beril
Onur
Kerem
Beyza