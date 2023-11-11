MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve programın konuğu Antonio Bachour'dan oluşan şef kadrosu yarışmacılar tarafından ortaya çıkarılan tabakları değerlendirecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda eleme potasına gidecek son yarışmacı belli olacak. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 11 Kasım MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...