15 yşaında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.



Şimdilerde 1.78 boy ve 78 kiloya sahip olan Hakan Kanık, yüksek galibiyet oranı ile adada güçlü rüzgarlar estiriyor...