Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef İLK ELEME ADAYLARI! 14 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Son olarak Tanya'nın veda ettiği yarışmada dün yeni takımlar ile yeni takım kaptanları belli olmuş ve gözler bu akşamki dokunulmazlık oyununa çevrilmişti. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada son yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 07:52 Güncelleme: 15.11.2023 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef All Star'fa haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının ilk düellosuna sahne olacak oyun sonrası yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk iki eleme adayının belli olduğu bölümdeki gelişmeler...

        2

        14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef All Star'ın 14 Kasım Salı günü ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu...

        3

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Cemre oldu. Gecenin eleme adayları Dilara ve Alican oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları

        Mavi Takım

        Barbaros (Takım kaptanı)

        Tahsin

        Sergen

        Ayaz

        Dilara

        Cemre

        Alican

        5

        Kırmızı Takım

        Tolga (Takım kaptanı)

        Eren

        Kıvanç

        Hasan

        Esra

        Batuhan

        6

        MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

        MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        İstanbul'da dehşet
        İstanbul'da dehşet
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak