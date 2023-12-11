MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef'te adım adım finale gidilirken, yarışmacı sayısının azalmasıyla yarışmada mücadele dozu artıyor. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belli olacağı gecede şefler yarışmacılardan 20 adet midye dolma yapmalarını istedi. İşte 11 Aralık Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeker sonucunda en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı gecenin sonunda mavi takım kaptanı olacak. Peki, "MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.