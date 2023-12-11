MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?

MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?

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MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeker sonucunda en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı gecenin sonunda mavi takım kaptanı olacak. Peki, "MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...