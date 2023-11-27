MasterChef kaptan kim oldu? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te yeni bir döneme giriliyor. Bu haftadan sonra eleme sistemi değişiyor. Yeni dönemde her gecenin sonucunda bir yarışmacı eleme potasına gidecek. İki etaplı puanlama sistemi ile eleme finali olacak. Kaptanlık oyunu gecesinde ise şefler yarışmacılardan, şeker pare yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takım...
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana anlara sahne olacak kaptanlık oyunu gecesinde haftanın takımları belli oluyor. MasterChef'te adım adım finale gidilirken, takım oyunları sona eriyor. Önümüzdeki haftalarda takım oyunları yerini bireysel oyunlara bırakacak. Peki, "MasterChef kaptan kim oldu? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef yeni bölümden son gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Alican oldu.