Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef kaptan kim oldu? 27 Kasım MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?

        MasterChef kaptan kim oldu? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te yeni bir döneme giriliyor. Bu haftadan sonra eleme sistemi değişiyor. Yeni dönemde her gecenin sonucunda bir yarışmacı eleme potasına gidecek. İki etaplı puanlama sistemi ile eleme finali olacak. Kaptanlık oyunu gecesinde ise şefler yarışmacılardan, şeker pare yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana anlara sahne olacak kaptanlık oyunu gecesinde haftanın takımları belli oluyor. MasterChef'te adım adım finale gidilirken, takım oyunları sona eriyor. Önümüzdeki haftalarda takım oyunları yerini bireysel oyunlara bırakacak. Peki, "MasterChef kaptan kim oldu? 27 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef yeni bölümden son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

        5
        6
        7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mısır: Ateşkes 2 gün daha uzatılabilir
        Mısır: Ateşkes 2 gün daha uzatılabilir
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend