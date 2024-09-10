Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlar bugün belirleniyor. Şefler yarışmacılardan ülkemizin en önemli lezzetlerinden biri olan baklava yapmalarını istedi. En güzel baklavayı yapan mavi takım kaptanlığını alacak. Peki, 10 Eylül Salı kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Haftanın ilk kaptanlık oyununda Gaziantep rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım kaptanları bugün belli oluyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef 10 Eylül Salı 2024 dokunulmazlık oyunu kazananı...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef 10 Eylül Salı kaptanlık oyunu kazananı Zübeyde oldu. Zübeyde Mavi Takım kaptanı olurken Kırmızı Takım kaptanı olarak Akın'ı seçti.

        3

        9 EYLÜL MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren isim şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli oldu.

        Yarışmacılar MasterChef yeni bölümünde sarımsaktan yaratıcı bir tabak yaptı.

        Günün sonunda en başarılı tabağı yapan Bera şef ceketini kazanarak MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren son isim oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Enes

        5

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        6

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 6 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

        MasterChef'te elenen isim Zeynep oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Bakan Fidan Mısır'da
        Bakan Fidan Mısır'da
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"