MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef kaptan kim oldu?
MasterChef heyecanı kaptanlık oyunu ile devam ediyor. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için tezgah başına geçiyor. Kaptanlık oyunu gecesinde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan 'Lahmacun' yapmalarını istedi. En başarılı lahmacunu yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı aynı zamanda dokunulmazlığında sahibi olacak. İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi yeni haftanın takımları...
MasterChef Türkiye'de rekabet her geçen gün artıyor. Eleme gecesinde Beril MasterChef hayallerine veda ederken, yarışmaya yedeklerden Bera dahil oldu. Masterchef yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takım kaptanı en güçlü takımı kurmak için mücadele verecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı henüz belli olmadı.