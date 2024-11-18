MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef kaptan kim oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçiyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılardan, 'Mantı' yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, mavi ve kırmızı takım kaptanları yeni haftanın takımlarını belirleyecek. Peki, 'MasterChef kaptan kim oldu?' İşte 18 Kasım Pazartesi MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanı...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde MasterChef'in favori isimlerinden olan Ezgi'nin yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. Yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi mantıyı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.
Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.