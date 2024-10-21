MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kaptanlık gecesi! MasterChef'te bu akşam ıslak hamburger konsepti dikkat çekti. Jüri üyeleri yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Birbirinden lezzetli hamburgerleri jürilere sunan yarışmacılardan biri kaptan oluyor. Peki, 21 Ekim Pazartesi kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 21 Ekim'de MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin yeni haftasında mavi takım kaptanı belli oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken ıslak hamburger konsepti ile eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kaptanlık bir kişinin olacak. İşte "MasterChef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorularının yanıtları...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ıslak hamburger yaparak Mavi Takım kaptanlığını alan kişi açıklandığında haberimize eklenecektir.
20 EKİM MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Onur
Eda
Nigar
Akın
Nevzat
Emre
Alper
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarşmacı Nevzat oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU 19 EKİM 2024?
MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Alper haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.
18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. En başarılı tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim ise Ezgi oldu.
17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Ayvayı kullanarak başarılı bir yemek yapıp gecenin dokunulmazlık alan ismi ise Hakan oldu. Hakan ise eleme potasına Nigar'ı gönderdi. Son eleme adayı ise kaptanın seçimi ile Akın oldu.
16 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.