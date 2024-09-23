MasterChef'te 22 Eylül gecesi eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı gecede, Yudum MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için tezgah başına geçecek. Kaptanlık oyununun ardından kaptanlar, en güçlü takımı kurabilmek adına yarışacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...