MasterChef'te kaptanlık yarışı! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık yarışı ile sürüyor. 19 kişinin kaldığı yarışmada bu hafta, mavi takım 10 kişi yarışırken, kırmızı 9 kişiyle mücadele verecek. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı almak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Danilo, Mehmet ve Somer Şef kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılardan, 'Adana Kebap' yapmalarını isteyecek. En başarılı tabağın sahibi gecenin sonunda mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı dokunulmazlığın yanında kırmızı takım kaptanını belirleme şansını da yakalayacak. İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi haftanın yeni takımları...
MasterChef'te 22 Eylül gecesi eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı gecede, Yudum MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için tezgah başına geçecek. Kaptanlık oyununun ardından kaptanlar, en güçlü takımı kurabilmek adına yarışacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.