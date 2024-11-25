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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef yeni bölümünde kaptanlık oyunu iki etap şeklinde oynanacak. En başarılı tabağı yapan yarışmacı kaptanlık oyununu kazanarak, mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakalayacak. Kaptanlık oyunu gecesinde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'sandviç' yapmalarını istedi. Kaptanlık oyunu öncesinde, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:47
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        MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde MasterChef hayallerine veda eden son isim Muratcan olmuştu. Eleme gecesinin ardından, MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçiyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanının belli olmasının ardından, takım kaptanları kendi stratejisine göre takımlarını oluşturacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.

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        Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar kaptanlık oyununun ardından bu gecenin sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?

        MasterChef'te elenen son isim Muratcan oldu.

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