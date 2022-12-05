MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim belli oldu. Potada Gamze, Burak Kaya, Büşra ve Tolga yer aldı. Şeflerden 34 puan alan Burak Kaya potadan ilk çıkan isim oldu. Büşra şeflerden 29 puan alarak eleme potasından kurtularak ilk 8'e yükseldi. Tolga 28 puan alırken Gamze ise 25 puan aldı. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Gamze oldu.