MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu?
MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacılar MasterChef yeni bölümünde kaptanlık oyunu için karşı karşıya geliyor. En başarılı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, günün konsepti 'pideler' oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşam belli olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Ekim 2024 MasterChef Türkiye yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...
MasterChef eleme gecesinde Ayşe'nin vedası geceye damgasını vururken, yeni bölümde ise kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak dokunulmazlığın da sahibi olacak. Mavi takım kaptanı aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.