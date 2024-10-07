MasterChef eleme gecesinde Ayşe'nin vedası geceye damgasını vururken, yeni bölümde ise kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak dokunulmazlığın da sahibi olacak. Mavi takım kaptanı aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...