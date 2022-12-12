TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle yarışmada tansiyon ve mücadele dozu arttı. Yarışmada adım adım finale gidilirken yeni haftanın takım kaptanları bu gecenin sonunda belli oluyor. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 12 Aralık MasterChef son bölümde yaşananlar...