MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 11 Eylül MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar bu akşam belli olacak. Günün konseptinde şefler yarışmacılardan, et döner yapmalarını istedi. Günün sonundan en başarılı yemeği yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı ise kırmızı takım kaptanı belirleyecek. İşte 11 Eylül 2023 MasterChef All Star haftanın mavi ve kırmızı takımı...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başına geçiyor. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takım gecenin sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar belli oldu mu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.