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        Haberler Televizyon MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU! Mavi takımda kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? 4 Eylül 2023 MasterChef All Star'da yaşananlar

        MasterChef mavi takımda kaptanlık oyununu kim kazandı?

        Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star Türkiye'de bu akşam mavi takım arasında kaptanlık oyunu oynanacak. Mavi takımdan Eda'nın ilk eleme adayı olmasıyla beraber, yarışmacılar yeni kaptanlık görevini kazanmak için mücadele edecek. İşte, 4 Eylül 2023 Pazartesi akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 21:28 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:28
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        MasterChef yarışmasında bu akşam mavi takım yarışmacıları kaptanlık oyunu için kendi aralarında mücadele edecek. Şefler yarışmacılardan en iyi saç kavurma yemeğini yapmasını istedi. Başarılı olan oyuncu bu haftanın kaptanı olarak mavi takımı temsil edecek. Peki, mavi takımda kaptanlık oyununu kim kazandı?

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        MAVİ TAKIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi takım yarışmacıları bu haftaki kaptanlık görevini üstlenmek için ellerinden geleni yaparak mücadele edecek. Şefler tarafından yarışmacılardan saç kavurma yemeği yapılması istendi. En iyi saç kavurma yemeğini yapan mavi takım yarışmacısı bu haftanın kaptanı seçilecek. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF ALL STAR ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef All Star Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren adaylar içerisinden önümüzdeki hafta yarışmaya veda etmesi muhtemelen olan isim seçildi.

        3 Eylül Pazar 2023 akşamı Çağatay'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmayı bırakmasının ardından jüri üyeleri yeni bir karar aldı. Bu karara göre jüri tarafından elenen yarışmacı olarak seçilen Eda, önümüzdeki hafta elenen yarışmacıyla beraber bir düello yapacak ve böylece ikisi arasından kesin yarışmaya veda eden isim belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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