Haberler Televizyon MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU! Takım kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl oluştu? 4 Eylül 2023 MasterChef All Star'da yaşananlar

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star Türkiye'de bu akşam takımlar arasında kaptanlık oyunu oynanacak. Eda'nın ilk eleme adayı olmasıyla beraber, yarışmacılar yeni kaptanlık görevini kazanmak için mücadele edecek. İşte, 4 Eylül 2023 Pazartesi akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler. Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 21:41 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







MasterChef yarışmasında bu akşam takım yarışmacıları kaptanlık oyunu için kendi aralarında mücadele edecek. Şefler yarışmacılardan en iyi saç kavurma yemeğini yapmasını istedi. Başarılı olan oyuncu bu haftanın kaptanı olarak takımını temsil edecek. Peki, takım kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl oluştu?

2 Şurada Paylaş!







TAKIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Takım yarışmacıları bu haftaki kaptanlık görevini üstlenmek için ellerinden geleni yaparak mücadele edecek. Şefler tarafından yarışmacılardan saç kavurma yemeği yapılması istendi. En iyi saç kavurma yemeğini yapan yarışmacı bu haftanın kaptanı seçilecek. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

3 Şurada Paylaş!







MASTERCHEF ALL STAR ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU? MasterChef All Star Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren adaylar içerisinden önümüzdeki hafta yarışmaya veda etmesi muhtemelen olan isim seçildi. 3 Eylül Pazar 2023 akşamı Çağatay'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmayı bırakmasının ardından jüri üyeleri yeni bir karar aldı. Bu karara göre jüri tarafından elenen yarışmacı olarak seçilen Eda, önümüzdeki hafta elenen yarışmacıyla beraber bir düello yapacak ve böylece ikisi arasından kesin yarışmaya veda eden isim belli olacak.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet