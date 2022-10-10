TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye 10 Ekim Pazar akşamı seyircisiyle buluşuyor. Programın yeni bölümünden kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak ve adaylar en iyi tantuniyi yapmak için çaba harcayacak. Yarışmayı severek takip edenler "MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı, kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MasterChef kaptanlık oyununun kazananı ve elenen isim detayları...