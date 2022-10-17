TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de, eleme gecesinin ardından kaptanlık oyunu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu usta jüri üyeleri, başarılı yarışmacıları ve eşsiz tarfleri ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef takımlar nasıl oluştu, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları...