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        Haberler Televizyon MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar belli oldu mu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar nasıl oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı takımların belli olacağı MasterChef'te, yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başında. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar belli oldu mu?" İşte 18 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları ve yeni haftanın takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 18:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:40
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        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı akşamda, mavi ve kırmızı takımlar belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar belli oldu mu?" İşte detaylar...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR KİM OLDU?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım ve kırmızı takımın kaptanı bu akşam belli olacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te takımlar henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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        MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

        Kırmızı ve mavi takımdan potaya dahil olan; Dilara, Serger, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda eleme gecesinde iki aşamalı ''Tamam mı, devam mı?'' oyununa çıktı.

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        Şefler ilk aşamada yarışmacılardan pikan cevizi ve taze kekik ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu aşamada tabakları başarılı olan Dilara, Sergen, Barbaros ilk aşamada potadan kurtulan isimler oldu.

        Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef'in ''tavuk ciğeri'' tabağını çıkardı.

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        Son turun birincisi Ayaz, ikincisi Eda oldu. Son ikiye Gamze ile Sefa kaldı ve Gamze MasterChef'e veda etti...

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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