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        Haberler Televizyon MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim 2023 MasterChef yeni haftanın takımları

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim 2023 MasterChef yeni haftanın takımları

        MasterChef kaptanlık oyunu heyecanı ile ekranlara geliyor. Mavi takım kaptanı olarak stratejik üstünlüğü kazanmak isteyen yarışmacılar en başarılı yemeği çıkarmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, bu hafta yeni takımlar nasıl oluştu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 2 Ekim 2023 Pazartesi MasterChef Türkiye'de bu haftanın kırmızı ve mavi takımları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:42
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        Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de pazartesi akşamları yeni takımlar belirleniyor. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar en iyi tantuniyi yapmak için ocak başına geçiyor. İşte, 2 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunun kazananı henüz belli olmadı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından mavi takım kaptanı açıklanacak. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

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        MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te her hafta yeni takımlar mavi ve kırmızı takım kaptanlarınca oluşturuluyor. MasterChef'te yeni takımlar henüz belli olmadı. Mavi ve Kırmızı takım açıklandığında haberimize eklenecek.

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        EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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