MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı gecede günün konsepti içli köfte oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi MasterChef All Star haftanın yeni takımları...
MasterChef All Star'da eleme gecesinde Ayaz'ın vedası yarışmaya damga vurdu. Duygu dolu anlara sahne olan eleme gecesinde Ayaz şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda elenen isim oldu. MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oluyor. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte 20 Kasım 2023 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.