MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?

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MasterChef All Star'da eleme gecesinde Ayaz'ın vedası yarışmaya damga vurdu. Duygu dolu anlara sahne olan eleme gecesinde Ayaz şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda elenen isim oldu. MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oluyor. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte 20 Kasım 2023 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...