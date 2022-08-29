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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olacak kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturacak. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak yarışmada ilk etapta tavuk pilav yapmaları istenen yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için tezgah başındalar. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

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  • MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? Mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu, hangi yarışmacı kazandı?

    TV8 ekranlarının uzun soluklu programlarından MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vuracak. MasterChef'te seçilen takım kaptanları kendi stratejileri oluşturarak en güçlü kadroyu kurmayı hedefliyor. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
  • MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? Mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu, hangi yarışmacı kazandı?

    MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI? 

    MasterChef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar henüz belli olmadı. Metin ve Melih mavi takım kaptanlığı için düelloya girecek. Poşe yumurta yapması istenen yarışmacılar kaptanlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Takım kaptanları belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? Mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu, hangi yarışmacı kazandı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te takımlar henüz belli olmadı. Takımlar kırmızı ve mavi olarak ikiye ayrılacak. Takım kaptanları kendi stratejilerini oluştururak en güçlü kadroyu kurmaya çalışacak. Takımlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? Mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu, hangi yarışmacı kazandı?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye'de ilk elenen yarışmacı Şeyma olmuştu.
  • MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? Mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu, hangi yarışmacı kazandı?

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