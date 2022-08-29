MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar henüz belli olmadı. Metin ve Melih mavi takım kaptanlığı için düelloya girecek. Poşe yumurta yapması istenen yarışmacılar kaptanlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Takım kaptanları belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.